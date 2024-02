Según ha explicado el exconcursante de 'LIDLT', Tania Déniz le ha distanciado de su familia y sus amistades, pero no todo es como parece. La influencer le hace un último favor a su exnovio y previene a Samuel Chávez sobre su mejor amigo. La modelo quiere que su expareja abra los ojos y desvela que su amigo del alma ha querido traicionarle por la espalda. Al parecer, a ese chico le daba igual su amistad con el canario, puesto que ha intentado tener algo con ella. ¡Menuda bomba! Tania no quería destapar este secreto, pero ya no puede más con las mentiras de su ex y busca dejarle las cosas claras por última vez, antes de cerrar por completo este capítulo de su vida. ¿Llegó a tener algo la influencer con el amigo de Samu?