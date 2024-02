Ahora que su exnovio ha empezado a contar cosas sobre su relación, Tania Déniz ha decidido no quedarse callada y largarlo todo. Después de aclarar si le ha sido infiel , la exconcursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ desvela el dineral que ha puesto por Samuel Chávez para su negocio en común . La influencer saca a la luz la escandalosa cifra de dinero que le debe el canario, la cual ya le ha reclamado.

Tania Déniz está muy enfadada de que no se cuente toda la verdad y desenmascara a su exnovio. La segunda finalista de ‘Pesadilla en el Paraíso’ no solo se ha encargado de mantener al influencer durante su relación, también no dudó en poner su parte del dinero para el negocio que montaron juntos. Ahora que han roto, la modelo quiere recuperar su inversión y ha hablado con Samuel Chávez para que le devuelva su dinero.