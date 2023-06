En este programa de ‘En todas las salsas’ recibimos la visita de dos participantes de ‘Por siempre o jamás’. Ambas están en el punto de mira de todos los ‘salseos’ de esta semana y no han dudado en pronunciarse en el videopodcast. Sheila González da su más sincera opinión sobre la sonada ruptura de Mario González y Claudia Martínez . La exnovia del que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ habla sin tapujos sobre la infidelidad del padre de su hijo y su reciente comunicado explicando el fin de su relación con la extronista.

Tras casi dos meses de relación, Mario y Claudia han roto y hay una tercera persona de por medio. Sheila no entiende cómo su exnovio no ha aprendido la lección de lo sucedido en su relación y desvela que ella no confiaba en que esta pareja llegase a buen puerto. La madre del pequeño Hugo, confiesa todo lo que piensa acerca de este gran amor que parece sentir Mario hacia Claudia en tan poco tiempo. ¿Cree que la ruptura es real? ¿Considera que la historia de amor entre Mario y Claudia ha sido de verdad?