¡Menuda bomba! En su primera aparición pública, Clara ha mostrado que no tiene ningún miedo a la ex de Christofer Guzmán. La joven saca la cara por su novio y lanza un ataque directo a la empresaria. No solo eso, el exnovio de Fani Carbajo opina también de sus declaraciones de su último episodio de mtmad y tiene un reproche que darle a su ex. ¡Dale al play y no te lo pierdas!