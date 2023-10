Programa 16 de 'En todas las salsas': Christofer y su novia Clara dan su primera entrevista y hacen frente a los rumores de infidelidad

En su último capítulo de mtmad, Fani Carbajo cargaba sin censura contra Christofer y aprovechaba para lanzar algunos dardos envenenados a su nueva novia. Ahora, es el turno de Clara y no le tiembla el pulso al contestar a las duras palabras de la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. Pero la novia del madrileño no acude al plató por primera vez únicamente para defenderse de ataques y rumores, sino que también nos trae en primicia el motivo por el que se enamoró de Christofer y cuenta todos los detalles del inicio de su historia de amor.

De sobra es sabido que Marta Peñate no tiene pelos en la lengua y esta no iba a ser una excepción. Marta se pronuncia como nunca sobre la paternidad de Patricia Pérez y Lester Duque; especialmente tras la polémica generada en redes sociales, la exconcursante de ‘Supervivientes’ no ha dudado en decir lo que verdaderamente piensa de la noticia, con una opinión más que clara hacia Lester, su expareja. La influencer, que se está sometiendo a un proceso para convertirse en madre, nos da su última hora sobre este tema y le dedica unas emocionantes palabras a Tony Spina. Más enamorada que nunca y tras haber pasado por un duro golpe, Marta se deshace en halagos hacia su chico con lágrimas en los ojos.