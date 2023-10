Marta Peñate no se cansa de repetir lo enamoradísima que está de Tony Spina. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ nos cuenta nuevos detalles sobre su proceso de maternidad y, además, le dedica unas emotivas palabras a su chico tras el último varapalo que ha sufrido. La canaria no puede contener la sonrisa a la hora de hablar de todo lo bueno que le aporta el italiano y el por qué está tan enamorada de él.

Pese a las dificultades que se le han presentado a la pareja, la influencer está en un momento muy feliz de su vida. Aunque piensa que su amor con Tony va a ser eterno, Marta no ha tenido reparos en confesar qué pasaría si se separase del italiano. ¿Se arrepentiría de haber tenido un hijo con él? Además, recordando a la familia de su prometido ha hecho una sorprendente declaración. ¡Dale al play y no te pierdas a la Marta más sensible!