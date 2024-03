Esta semana, Mayka Rivera y Marta Peñate han conseguido ponerse de acuerdo en algo por primera vez. Las exconcursantes de 'La isla de las tentaciones ' piensan que una de sus excompañeras de reality no se comportó del todo bien con ellas y destapan los feos de Melodie Peñalver durante la amistad . Al regresar de República Dominicana, ambas coinciden en que la influencer se comportaba de manera extraña y la murciana, que fue muy amiga de la exnovia de Beltrán, habla del verdadero motivo del fin de su amistad.

La exparticipante de ‘Gran Hermano Dúo’ y la finalista de ‘Supervivientes’ nunca se han entendido muy bien entre ellas, pero hoy han llegado a un punto en común al hablar de su relación con Melodie Peñalver. Según la exsuperviviente, la ex de Beltrán subía fotos a sus redes sociales con otras influencers como Dulceida, pero no con sus compañeras de la isla. Mayka Rivera considera que la de Elche no quería que se le relacionase con ellas tras su paso por 'LIDLT'. Además, la exnovia de Alejandro Bernardos aprovecha para contar la razón principal que le llevó a finalizar su amistad con Melodie. ¡No te puedes perder ni un solo detalle de este salsazo!