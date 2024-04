¡Salseo a la vista! Los colaboradores de 'En todas las salsas' están muy enfadados y no han dudado en dedicarle unas palabras a uno de sus compañeros de profesión. Los presentes en el plató responden a la polémica de Abel Planelles . El graduado en periodismo ha dejado de contar noticias para acercarse a las influencers y mantener una amistad con ellas, pero sus métodos son muy cuestionados por los periodistas del videopodcast.

Javier de Hoyos considera que Abel Planelles juega sucio y que no le importa echar por tierra la credibilidad sus compañeros de profesión diciendo que sus informaciones son falsas. Por este motivo, los colaboradores no han querido perder la oportunidad de dejarle las cosas claras. De este modo, en el videopodcast se cuestiona el motivo por el que el influencer ya no cuenta ningún salseo desde que es íntimo amigo de creadoras de contenido como Violeta Mangriñán o Laura Escanes.