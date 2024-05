Mayka Rivera reacciona a una amistad entre una influencer y un periodista, que no le ha dado buena espina. La exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' carga contra Abel Planelles, que posa junto a Laura Escanes. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en señalar al tiktoker por no contrastar sus noticias, después de acordarse de que el joven sacó una información falsa que la relacionaba con Risto Mejide.