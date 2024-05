Después de que Gabriella haya respondido a las críticas de Alba Casillas, llega el momento de saber en qué punto está su relación con Álex Girona dentro de la casa de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. En este nuevo programa del videopodcast, la influencer ha confesado estar celosa por la cercanía entre Álex Girona y Ana Nicolás . La murciana revela que, a pesar de que oficialmente no están juntos, ver a su ex compartiendo momentos íntimos con Ana la está llevando al límite. ¡No te lo pierdas y descubre todo lo que tiene que decir la influencer de Ana Nicolás!

