El cumpleaños de Carla Flila no va a pasar para nada desapercibido. Después de acudir a la premiere de Dulceida y de pasar un fin de semana de lo más intenso, la tiktoker se ha propuesto montar un evento único para celebrar sus 25 años. Y no lo ha hecho de cualquier manera. Carla Flila se ha inspirado en la saga literaria de '50 Sombras de Grey' para recrear un escenario sadomasoquista en el que no han faltado las cadenas, los látigos en una ambientación de lo más original.