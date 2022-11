Adrián ha querido escribirle una emotiva carta a su novia en la que le dice todo lo que siente por ella. Una declaración de amor en toda regla a la que Marta no se ha podido resistir. La de Aragón no ha podido resistir las lágrimas y ha terminado llorando al expresar todo lo que siente por su chico. Crear una relación dentro de un reality y que luego salga bien no es nada fácil, Adrián ha querido recordar todos los momentos buenos, y también los malos, que han tenido que superar para llegar a estar dónde están.