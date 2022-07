Gal·la Mora dice adiós al rubio y se somete a un cambio de look radical: "Parezco otra persona"

Gal·la Mora lo ha vuelto a hacer. Después de aclarar su relación con Gerard Piqué , la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' vuelve a ser noticia, pero esta vez con algo que ha vivido en sus propias carnes. Tras anunciar un adelanto en su canal de mtmad, la influencer se ha sometido a un cambio de look radical , diciendo adiós de manera definitiva a su icónica melena rubia . En exclusiva, la de Castellón ha grabado todos los detalles del proceso, enseñando por primera vez el sorprendente resultado de su transformación capilar.

Pero antes, Gal·la se ha quitado las extensiones delante de la cámara, mostrando el traumático estado de su pelo tras realizarse constantes decoloraciones para conseguir el rubio que lucía hasta ahora. La participante de 'LIDLT' está harta de maltratar su pelo y ha tomado una drástica decisión. En primicia a través de 'Fly Away', su canal de mtmad, la exconcursante de 'Celebrity Game Over' ha presumido de su nueva imagen, totalmente renovada. Además, la influencer ha querido saber la opinión de Rosario Matew, Sandra Férriz y Darío Sellés, que han reaccionado al ver por primera vez el gran cambio de look de su amiga: