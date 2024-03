Alba Casillas se moja como nunca antes en su canal de mtmad y se posiciona sobre diferentes temas controvertidos. Después de estallar contra los que critican su aspecto físico , la participante de 'La isla de las tentaciones ' habla de planes de maternidad y confiesa que ella va a ser madre soltera . Además, la de Ávila toma partico con respecto a otras cosas polémicas y se sincera sobre volver a perdonar una infidelidad o regresar con un ex. A sus 31 años, la influencer tiene las ideas muy claras y no ha dudado en exponerlas a través del conocido tag de 'a favor o en contra'.

La influencer, cuya experiencia en República Dominicana duró tan solo un día, ahora aclara si cree en las relaciones abiertas, después de no haber podido demostrar que ella no caería en la tentación. Alba Casillas argumenta su posición acerca del poliamor y cuenta si ella ha tenido algún noviazgo de este estilo a lo largo de su vida. Asimismo, recordando antiguas relaciones, la extronista habla por primera vez sobre su primer novio, que era 10 años más mayor que ella. La de Ávila no se corta un pelo al destapar los secretos de su vida privada y destapa partes hasta ahora desconocidas de su vida.