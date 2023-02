Susi Jiménez confiesa lo difícil que es gestionar una casa tan grande sola: “Iván no me ayuda”

Susi Jiménez no solo abre la puerta de la casa de sus padres al equipo de ‘Hoy me quedo en casa’, también su corazón. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ confiesa lo difícil que es gestionar una casa tan grande sola. La joven se ha quedado con su marido en la casa familiar y sin la ayuda de sus padres, y reprocha a su pareja que no da abasto con las tareas del hogar.