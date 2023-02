Susi Jiménez e Iván Silva hacen un pacto para compartir las tareas del hogar: “A cambio yo tengo que salir con mis amigos”

El equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ se desplaza hasta Plasencia, no solo para conocer la increíble vivienda de los padres de Susi Jiménez. También, para conseguir que el marido de la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ arrime el hombro en casa, con un pacto para compartir las tareas del hogar. Con la ayuda de Cris (@lafregonadecris), la pareja empezará a repartirse las responsabilidades y no solo las que tienen que ver con la casa.