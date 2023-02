Claudia Martínez sufre una inundación en su casa al aprender a poner la lavadora: “No me esperaba esto”

Claudia Martínez pide ayuda al equipo de ‘Hoy me quedo en casa’ para aprender a hacer la colada perfecta y quitar las manchas más difíciles de su ropa. Lo que no se esperaba la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ es que iba a sufrir una inundación en su piso al aprender a poner la lavadora. ¡Menudo estropicio! La influencer no tenía ni idea de que el electrodoméstico necesita una limpieza de vez en cuando.