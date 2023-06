Ángeles y Romi enseñan todos los rincones de su hogar en ‘Hoy me quedo en casa’. Las tiktokers esperan a su primer hijo en común y ya tienen casi todo preparado para su llegada. Durante su ‘house tour’ no han dudado en mostrar en exclusiva el cuarto de su bebé y el dormitorio de sus hijos. La pareja no quiere que nos perdamos nada de la decoración que han escogido y además comparten con nosotros todo lo que han comprado para su pequeño Aleix.