‘Hoy me quedo en casa’ se desplaza hasta la Sierra de Madrid para conocer la vivienda de Gemma Collado . Después de descubrir cómo es el hogar de María Aguilar y David Vaquero , es el turno de la expretendienta de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ , que nos abre las puertas de su impresionante chalet de 500 metros cuadrados . La expareja de Pascual Fernández tiene el privilegio de contar con una inmensa zona exterior con piscina, gimnasio y hasta sala de cine . Además, la influencer pide ayuda a la fregona de Cris para aprender a limpiar los pelos que dejan sus mascotas a su paso.

Con una casa tan grande y tres amigos peludos, Gemma Collado necesita ayuda con las tareas del hogar, sobre todo por el pelo que desprenden sus mascotas. La experta en orden y limpieza de ‘Hoy me quedo en casa’ se pone manos a la obra para enseñarle a la expretendienta cómo mantener su chalet lo más limpio posible y además cuidar de la higiene de sus compañeros de casa de cuatro patas.

Cris comprueba que, a pesar de que Gemma ha intentado que no haya pelos por su casa, sigue habiendo rastro de suciedad por todos lados, en el sofá, por el suelo... ¡La experta en orden y limpieza tiene la solución! La fregona de Cris muestra sus mejores trucos para que la influencer pueda deshacerse de las pelusas y los pelitos que sueltan sus tres perros en un abrir y cerrar de ojos.

La fregona de Cris nos sorprende cada semana con nuevos ‘tips’ para tener tu casa como los chorros del oro. En esta ocasión, Gemma ha conseguido solucionar su mayor problema, acabar con los pelos que sueltan sus perros por todo su hogar. Si eres un apasionado de la limpieza o tienes curiosidad por saber cómo son las viviendas de los rostros más conocidos de la televisión no te puedes perder ningún capítulo de ‘Hoy me quedo en casa’. Disfruta un día antes del siguiente episodio con el preestreno exclusivo en Mitele PLUS.