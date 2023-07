La experta en orden y limpieza de ‘Hoy me quedo en casa’ se enfrenta a uno de sus mayores retos. Gemma Collado necesita ayuda para tener su casa limpia y el problema es que la convivencia con sus tres perritos no se lo pone nada fácil. Por este motivo, la fregona de Cris enseña un truco infalible para acabar con los pelos de tu mascota en el hogar . Un remedio milagroso y a la vez muy sencillo donde solo deberás utilizar un guante y agua fría .

Del mismo modo que con 'Hoy me quedo en casa' conocemos los mejores 'tips' para tener limpio nuestro hogar, también nos adentramos en las residencias de influencers y famosos para saber cómo es el lugar en el que viven. Esta semana ha sido el turno de Gemma Collado, que nos abre las puertas de su impresionante chalet