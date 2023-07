Sandra no está pasando por su mejor momento, y más aún después de conocer la razón por la que su novio puede que no esté junto a ella en el nacimiento de Noah. La alicantina confiesa que hay muchas probabilidades de que Darío no se encuentre presente en el parto de su hijo y desvela a qué se debe esta situación, tras explicar las complicaciones que se enfrenta a pocas semanas de dar a luz. ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Por qué el futuro papá no verá nacer al bebé?