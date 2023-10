Naomi Asensi ha alterado la tranquilidad de los tortolitos con sus fuertes declaraciones sobre el influencer, tras haber coincidido con él en una discoteca cuando aún no se había emitido su edición de 'La isla de las tentaciones'. La de Valencia desveló cómo fue su encuentro en aquel entonces con Darío y ahora es su turno de réplica. El novio de Sandra Férriz no está de acuerdo con las palabras de la ahora habitante de la casa de 'Gran Hermano VIP' y no ha dudado en contarle a la madre de su hijo cómo vivió él aquella noche.