Sin pelos en la lengua, Sandra y Darío confiesan si se han sentido traicionados alguna vez por una amistad. Ambos influencers creen que sus compañeros de 'LIDLT' no se han comportado del todo bien con ellos , tras regresar a España. A pesar de haber vivido una experiencia única juntos, después de terminarse el programa dejaron a un lado a la pareja, pero... ¿Por qué? Además, cabe recordar que Sandra vivió algo muy feo por parte de Tania Medina, ya que, según ella misma cuenta, la canaria quiso tener algo con su pareja cuando su relación pasaba por un mal momento.

¡El capítulo de esta semana llega cargado de confesiones! Los padres de Noah no solo hablan sobre las traiciones que han sufrido por parte de sus excompañeros de reality, también recuerdan todas las críticas que han recibido de los concursantes de su edición de 'LIDLT'. Al pensar en lo que han dicho de ellos en mtmad, la pareja habla de los malos comentarios de Alejandro Nieto sobre Darío en el videopodcast de 'En todas las salsas' o todos los vídeos que hizo Rosario Matew rajando sobre Sandra y su relación. Al parecer muchos no confiaban en que este noviazgo fuese a llegar a buen puerto y al final ha sido todo lo contrario. ¿Tendrán algún mensaje para los que no creían en ellos?