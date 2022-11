La Cuernis y Lola desenmascaran a Iván Rubio y provocan la ruptura con su novia: las pruebas de sus deslealtades

La Cuernis está de vuelta para quitarle la careta a Iván Rubio. Después de destapar el romance de Alejandro Bernardos con una famosa que dejaría en shock a Mayka , la influencer ha decidido exponer a Iván Rubio y Lola Mencía tras las polémicas declaraciones de Amor Romeira en ‘Celebrity Game Over’ . La canaria confesaba haber tenido ‘sexting’ con Iván mientras estaba con Lola y que seguía haciéndolo con su actual novia. La reacción de Iván no se hizo esperar y La Cuernis cuenta todos los detalles de su conversación con él. Además, Lola habría intercambiado unos mensajes con la novia de Iván en la que le contaba todo lo que había sucedido con Amor. ¿Tiene la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ una cruzada contra Iván?

Lola, que no tiene nada que perder, le ha mandado unos audios a La Cuernis dejando muy clara su opinión respecto al tema y desvela el motivo por el que su exnovio no se atreve a cargar contra Amor. Además, la exconcursante de ‘Supervivientes’ lo cuenta todo sobre su conversación con la que ahora es ex de Iván. ¡El salseo está asegurado!