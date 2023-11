Los Cyrus visitan la Cibeles y Juan Manuel avergüenza a sus hijos cantando el himno del Madrid: "Va a llover"

A pesar de que Juan Manuel es un fan acérrimo del Real Madrid, Jorge y Juan han salido con unos gustos completamente opuestos. Cuando se han encontrado frente a la Cibeles, el padre de la familia no ha dudado en mostrar de manera evidente su pasión por el equipo y, además, les ha dado una pequeña lección futbolística a sus hijos, quienes no parecen muy interesados en este tema.

Descubre toda la aventura de Jorge Cyrus y su familia en Madrid y todos los rincones que han visitado en su segundo día en la capital en el programa 2 de 'The Cyrus in the city'. La Cibeles y la plaza del sol han sido parte indispensable de su recorrido. ¿Qué piensan de la gran ciudad? ¿Habrán decidido cambiar su domicilio? ¡No te lo pierdas!