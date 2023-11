Jorge Cyrus ha decidido llevarse a su madre a dar una vuelta para darle espacio a Juan y su padre y así poder resolver una cuenta pendiente. El padrastro de Jorge tiene una dura conversación con su hijo sobre bulliyng y no puede evitar derrumbarse . Cansado de ver cómo sufre Juan por los comentarios de la gente, ha decidido dar un paso más y demostrarles que hay que estar orgullosos de uno mismo.

Juan Manuel va a hacer todo lo posible para demostrarles a Jorge y a Juan que tienen que sentirse bien siendo tal y como son. Por ello, se planta en plena Plaza Mayor, sin pudor, para darlo todo por sus hijos. Aunque Juan no está por la labor de seguir manteniendo esa conversación, su padre está dispuesto a que escuche todo lo que tiene que decir .

Jorge Cyrus y su familia empiezan el día por todo lo alto recorriéndose los lugares más conocidos de la capital. Sin poder contener la emoción, la familia disfruta como nunca de su paseo madrileño como auténticos ‘gatos’. ¡Dale al play y no te pierdas la ruta turística en el programa 2 de ‘Los Cyrus in the city’!