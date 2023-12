Aunque le cuesta mucho, y no está acostumbrado sincerarse, Jorge Cyrus se desahoga con las sexólogas, Paula y Rocío, para que le ayuden a superar sus miedos con los hombres antes de su cita. El influencer confiesa ser más vergonzoso de lo que parece en redes sociales, una timidez que le ha perjudicado mucho, tanto a la hora de conocer chicos como en sus momentos más íntimos con ellos.

Jorge Cyrus no es el único que ha decidido ir al psicólogo en el programa de hoy, Juanma y Patricia también han buscado ayuda para desahogarse sobre los duros momentos que pasan como padres y para solucionar algunos problemillas que tenían en su relación. ¡Dale al play y descúbrelo todo lo que ha ocurrido en el programa 5 de ‘The Cyrus in the city’!