Jorge Cyrus somete a su hermano Juan a un test de cultura del corazón: "Isabel Preysler es famosa por cantar"

La familia Cyrus esta fascinada con la cantidad de personajes que hay en el museo, pero cuando ven a Isabel Preysler, Jorge no duda en preguntarle a su hermano qué sabe sobre ella. Juan, que admite que su nivel de cultura del corazón no es muy alto, intenta acertar el motivo por el que la madre de Tamara Falcó saltó a la fama y al final este improvisado examen se acaba convirtiendo en una prueba para toda la familia Cyrus.

La figura de cera de Isabel Preysler no es la única con la que se han topado los Cyrus. El tiktoker ha querido seguir poniendo a prueba a su familia con otros personajes famosos durante su increíble aventura y no te lo puedes perder. Además, Jorge Cyrus nos sorprende sacando su lado más vulnerable durante unas intensas conversaciones con su hermano Juan y su madre. ¡Dale al play y entérate de todo!

En este programa de 'Los Cyrus in the city', Jorge Cyrus y su familia sacan a la luz todo lo que saben sobre los famosos del corazón. ¿Pasará alguno de ellos el examen? ¡Las risas están garantizadas! Y recuerda que puedes adelantarte al preestreno exclusivo del siguiente capítulo, un día antes en Mitele Plus.