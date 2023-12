La visita de la familia de Jorge Cyrus a la gran ciudad no le ha servido al influencer únicamente para sentirse como en casa, sino también para enfrentarse a su gran crisis personal. Tras recibir el consejo de su madre de acudir al psicólogo por la inseguridad que siente con los hombres, el tiktoker recuerda la traumática experiencia con su ex y desvela en qué punto se encuentra su vida sentimental . Ro en la red y Paula Álvarez han sido las grandes cómplices de Jorge en este momento en el que se ha abierto como nunca al hablar de lo mal que lo pasó en su anterior relación.

Sincero como siempre, y sin miedo a contar toda la verdad, el influencer saca a la luz algunos de los episodios que más le han marcado y explica si está abierto a encontrar el amor de nuevo . Consciente de que sus amigos les han preparado una cita a ciegas, Jorge se abre en canal para expresar cuáles son sus mayores temores. Desde las circunstancias que le rodean tras descubrir que le gustaban los hombres hasta su complicada manera de relacionarse con ellos , el influencer no se deja nada en el tintero. ¿Está preparado para tener esta cita?

Tras sus respectivas terapias y soltar todo lo que tenían dentro, la familia se reúne y pone en común todo lo que ha aprendido. Cada vez está más cerca la cita de Jorge y necesitaba expresar todos sus miedos en voz alta. ¡Dale al play y no te pierdas al Jorge Cyrus más sincero en el programa 5 de ‘Los Cyrus in the city’!