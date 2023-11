Programa 4 | Jorge Cyrus y su familia viven episodios surrealistas en su visita al Museo de Cera de Madrid

Pese a que Jorge Cyrus lleva mucho tiempo viviendo en Madrid, el influencer tenía un asunto pendiente con la capital que ha querido resolver. Tras someter a su madre a un cambio de look , Jorge invita a su familia a visitar el Museo de Cera de Madrid y viven episodios de lo más surrealistas . El influencer cumple uno de los grandes sueños de sus padres y su hermano en una visita que, lejos de normal, se convierte en un auténtico espectáculo al ver a todos los miembros alucinar con los personajes del museo. Desde el amor de Patricia por el mismísimo Antonio Banderas hasta la impecable imitación de Juan Manuel del rey emérito, la familia nos brinda momentos irrepetibles.

Rodeados de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional, Jorge y su familia tratan de averiguar quiénes son cada una de estas figuras. Además, el padre de la familia vive un tenso momento con sus hijos al observar la mítica escena de ‘La última cena’. Pero, sin duda, lo que la familia no va a olvidar es su paso por la zona de terror del museo ; divididos por parejas, se topan con las escenas más dantescas es su escalofriante aventura. ¡No te pierdas los gritos desternillantes!

