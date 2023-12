Patricia y Pabs Pérez no han querido perderse ni un solo detalle del encuentro de Jorge Cyrus con Ramón. El amigo del influencer se las ha ingeniado para estar al tanto en todo momento de lo que ha ocurrido entre el tiktoker y su pretendiente durante su primera cita. Otra que no ha querido perderse nada ha sido la madre del exconcursante de 'Celebrity game over', la cual ha llamado inmediatamente a Pabs para saber cómo ha ido la cita a ciegas de su hijo. ¿Ha habido feeling? ¿Estaba Jorge nervioso?