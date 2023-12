Esta semana asistimos a uno de los capítulos más sinceros y emotivos de 'Los Cyrus in the city'. Tanto Jorge Cyrus como sus padres han decidido acudir al psicólogo para enfrentarse a todos sus demonios. Por un lado, el influencer se ha desahogado sobre sus miedos a la hora de conocer chicos, mientras que Juan Manuel y Patricia han tenido una terapia de pareja en la que han recordado su historia de amor y se han abierto sobre las razones que más suelen enfrentarles. ¡Dale al play y no te pierdas nada!