Parece ser que alguien se ha saltado las nomas y esto ha provocado un brutal enfado en uno de los miembros de la familia Cyrus. La madre de Jorge Cyrus estalla contra Pabs Pérez por llevar a Juan a Chueca sin su permiso y a escondidas. Al amigo del tiktoker le han pillado con las manos en la masa y Patricia, sin pelos en la lengua, no ha dudado en echarle la bronca.

En este nuevo capítulo de ‘The Cyrus in the city’, Jorge Cyrus lleva a sus padres a una nueva aventura por uno de los barrios más significativos de Madrid, Chueca. El influencer quiere que ambos se desmelenen en la noche madrileña y disfruten de una buena fiesta. Lo que no se esperaba el tiktoker era que se fueran a integrar tan rápido y menos aún con la Drag Clotildia, con la que Juanma tiene un disparatado coqueteo. ¿Qué nuevos momentazos nos regalaran los Cyrus esta vez?