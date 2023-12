Para el exconcursante de 'Celebrity game over', Juan es la persona más importante de su vida y no duda en decírselo delante de todos sus amigos. El influencer asegura que el vínculo que tiene con su hermano es único y, tras expresar todo lo que siente por él, los hermanos se funden en un bonito abrazo. ¿Habrá servido este viaje para arreglar su relación? ¿Será este momento un antes y un después para ellos?

Jorge Cyrus se sincera con Juan por su distanciamiento y le dedica unas conmovedoras palabras en su fiesta de despedida. Además, no es la única persona a la que le dirige unas palabras, ya que, el tiktoker también se ha abierto con sus padres y sus amigos, a quienes les ha agradecido su apoyo con un especial y emotivo discurso.