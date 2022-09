Marta Peñate discute con su madre y su hermana sobre su futura maternidad: "El babyshower va a ser un desastre"

Marta Peñate no tiene secretos para sus seguidores. Después de hablar con Tania y Alejandro sobre sus experiencias sexuales más impactantes la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ aprovecha sus últimos días en Gran Canaria para reunir a su madre , Pilar, y a su hermana , Laura, para descubrir quién de las dos conoce mejor la conoce mejor. La influencer contesta a todo con la sinceridad que le caracteriza y una respuesta referida a su futura maternidad no le hace nada de gracia a ninguna de sus dos invitadas . Marta desata una polémica en la que Tony Spina tiene mucho que decir.

Marta Peñate no se corta al hablar sobre cualquier tema. Por eso, no tiene problema en responder ante su madre, su hermana y el propio Tony Spina, cuántas veces han mantenido relaciones sexuales en la última semana y la respuesta no deja indiferente a nadie. La sinceridad es cosas de familia y las invitadas de Marta no dudan en mojarse y opinar sobre todos los compañeros de 'Supervivientes', dejando a la influencer sin palabras en más de alguna ocasión. ¿Conocen su hermana y su madre tan bien a Marta como dicen? ¿Qué opina Tony de sus respuestas? ¡Descúbrelo en el siguiente vídeo!