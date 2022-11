Marta Peñate no tiene pelos en la lengua y se ha mojado sobre todos los 'salseos' que se cuecen en las redes. Después de hacerse un cambio de look radical , la que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' ha dado su opinión sobre la ruptura de Fani Carbajo y Christofer Guzmán, sacando a la luz nuevos detalles sobre los verdaderos motivos de su separación.

Marta no se ha dejado nada en el tintero y, además de comentarlo todo sobre la ruptura de Christofer y Fani, ha tenido algunas palabras para el resto de sus compañeros que también han sido noticia esta semana. Lucía Sánchez acaba de dar a luz a la pequeña Mía y, ante los vídeos que ha subido Isaac Torres reprochándole a su ex que no le haya avisado, Marta ha opinado sin tapujos, sacando la cara por Lucía y criticando la actitud "despreocupada" que ha tenido Lobo durante todo el embarazo. La cosa no termina aquí... ya que Marta tiene algo que decir sobre Oriana Marzoli, que acaba de anunciar su nuevo proyecto profesional en el extranjero. ¿Qué le desea a la exnovio de Tony Spina en su nueva aventura?