Marta Peñate no piensa quedarse callada ante las críticas de sus ‘haters’. Después de romper a llorar por lo s mensajes que recibe por no poder ser madre , la exconcursante de ‘Supervivientes’ explica en exclusiva los motivos por los que defiende el concurso de Adara Molinero tras haberse celebrado el juicio que involucra a ambas . Cansada de recibir ataques por mostrar su apoyo a la superviviente, la influencer rompe su silencio en su canal de mtmad.

La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha decidido aclarar públicamente por qué defiende el ‘reality’ de Adara Molinero, a pesar de no tener muy buena relación con la ex gran hermana. La colaboradora de ‘Supervivientes’ no ha dudado en apoyar desde el principio del programa a la concursante y no ha dejado de hacerlo tras conocer la sentencia de su juicio desde hace dos semanas. Ante el asombro de sus seguidores, Marta Peñate desvela sus razones para actuar de esta forma tan sorprendente para algunos.