Es jueves y eso significa que tenemos un nuevo capítulo de ‘Los estados de Marta’ que nos ha dejado con la boca abierta. Después de poner a prueba su relación y tener una monumental bronca que les dejó al borde de la ruptura , Marta Peñate está de vuelta y ha decidido cambiar de mood y mostrarnos un poquito más de ella. Y es que no hay mejor manera de conocer a una persona que por su ropa, por eso, la que fuera participante en ‘ La isla de las tentaciones ’ nos ha abierto las puertas del espectacular vestidor que comparte con Tony Spina y nos ha enseñado en exclusiva todos los secretos que esconde.

Desde la ropa que más odia y no volvería a usar hasta cuál es su prenda más cara y cuánto ha pagado por ello: la canaria nos la contado todo. Además, hemos tenido la oportunidad de acompañar a la exconcursante de ‘GH’ de compras por Madrid y nos ha enseñado el último capricho de marca que se ha comprado. Por último, se ha sincerado sobre el estilo del italiano y nos ha enseñado las pruebas por las que no le gusta nada cómo viste su chico. ¿Cree que Tony es hortera? ¿Cómo le gustaría que vistiera? Entérate de todos los detalles y no te pierdas nada. ¡Dale al play del vídeo!