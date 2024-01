El paso de Pilar por ‘GH VIP’ ha estado marcado por una polémica relación con Luitingo que no salió bien. Pero la polémica no se quedó fuera de casa y, ahora, la influencer ha destapado la mayor bronca que protagonizó con su hermana mayor. Pese a ser inseparables, la mala opinión de Alba sobre el cantante no fue bien recibida por la madrileña, quien se ha sincerado sobre cómo vivió esa complicada situación. Por su parte, Carla lo cuenta todo sobre lo que verdaderamente opinaba de Luis y las hermanas sacan a la luz un episodio que no va a dejar indiferente a nadie.