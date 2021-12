Y es que, pese a que tener a Cloe está siendo una de las experiencias más bonitas del mundo, no siempre todo ha sido tan fácil. Cuando se enteró de que estaba esperando a su hija, la de Mallorca tuvo claro que quería seguir adelante, pero varios miembros de su familia no estuvieron de acuerdo con la idea y no la apoyaron durante su embarazo. Molesta por haber tenido que soportar las duras palabras de sus seres queridos, Judith ha contado por primera vez cómo fue la sorprendente reacción de su familia al conocer que iba a tener un bebé junto a su novio Ángel. Además, la joven ha querido dar visibilidad a la realidad que está viviendo, sincerándose sobre su situación económica y haciendo frente a las críticas que recibe por parte de sus seguidores: