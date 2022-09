Jorge Cyrus y su hermano Juan nos abren las puertas de su nueva casa familiar: "No estoy nada de acuerdo con esta decisión”

Jorge Cyrus viaja hasta Tarazona, un pueblo de Zaragoza, para ayudar a su familia en la mudanza a su nueva casa. Después de responder sin censura a las preguntas de sus seguidores , el influencer trae a su canal uno de los videos que más nos gustan: un house tour. Jorge y su hermano Juan enseñan cada rincón de su nuevo hogar . Más naturales que nunca, los hermanos recorren todas las habitaciones de la casa en un tour de lo más accidentado. Sin embargo, parece ser que el influencer y su hermano no están del todo conformes con esta decisión. Además, desvelan los nuevos retos a los que van a tener que enfrentarse en esta nueva etapa.

El que fue concursante de 'Celebrity Game Over' ha reflexionado con su hermano sobre la decisión de sus padres de mudarse a un nuevo pueblo. ¿Qué les habrá llevado a alejarse de su ciudad natal? Algo que Jorge no esperaba y sobre lo que tiene una opinión muy clara. Ambos hermanos intercambian posturas sobre el tema y parecen no estar muy de acuerdo. Además, los hermanos desvelan cómo es el ambiente en su casa... ¿Se irá Juan a vivir con Jorge a Madrid? Descúbrelo aquí: