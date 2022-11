Jorge Cyrus estalla de nuevo contra su ex. Después de enseñarnos las 24 horas con su familias más surrealistas , el influencer desvela nueva información sobre su expareja, ya que han vuelto a hablar hace poco. Por primera vez Jorge cuenta los detalles de la denuncia que interpuso hacia esta persona, que incluso llegó a robarle en su propia casa.

Jorge ya se sinceró en uno de sus videos sobre todo lo que había supuesto su ex en su vida. Y cuando parecía que ya estaba en un proceso de superación, este ha vuelto a aparecer. Jorge se sincera y habla de los sentimientos que aún tiene hacia él y lo que ha supuesto volver a tener contacto . ¿Qué habrá pasado esta vez? Jorge sin pelos en la lengua lo cuenta todo y carga duramente contra él, de quién confiesa que ha sido la persona de la que más enamorado ha estado en toda su vida. ¿Lo habrá superado?

Jorge Cyrus no ha tenido suerte en el amor, sus continuos desengaños amorosos le han llevado a replantearse muchas cosas e incluso a comenzar un proceso de terapia. Es una persona muy sensible y por eso ha explicado lo que significa para él que su ex haya vuelto a escribirle y si existe alguna posibilidad de que la pareja volviese en un futuro. También ha hablado de la falta de confianza en sí mismo y las secuelas emocionales que arrastra después de todo lo vivido.