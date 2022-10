Nagore Robles ha vuelto a sorprender con una revelación que no había hecho hasta ahora. La presentadora de ' Nos hemos liado ' ha recordado la época antes de entrar en ' Gran Hermano ' en la que dejó todo. La vasca protagonizó su propio capítulo de 'Novia a la fuga' y teniendo elegido el vestido y todos los preparativos dio plantón ante el altar al que en aquel momento era su novio.

Tras dar a conocer que estuvo a punto de casarse por la iglesia y que su incursión en 'GH' fue para huir de esta tensa situación, la sorpresa no ha podido para todos no ha podido ser más grande. La primera, Alba Carrillo que no ha podido contenerse y ha reaccionado de lo más divertida ante esta nueva revelación de Nagore Robles. De la que se armó, ¡la influencer ha confesado que hasta le llamó el cura!