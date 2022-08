Lucía Sánchez, muy preocupada tras el resultado de su análisis de azúcar: "Me tengo que hacer otra prueba"

Lucía Sánchez está viviendo una época de altibajos. Después de recordar lo que sentía las primeras semanas de su embarazo , la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ sufre unos pequeños problemas con su embarazo que le han provocado un gran disgusto. Ser madre puede ser un proceso muy duro y ahora Lucía está sufriendo más que nunca. Las últimas pruebas en el hospital no han salido como pensaba y va a tener que someterse a otras que pueden determinar un pequeño cambio en su vida. La gaditana confiesa cómo se siente y habla de la mala racha que está atravesando últimamente. Por si fuera poco, la ecografía ha desvelado un nuevo dato que podría trastocar los planes de la influencer.

Las dificultades a la hora de realizarse las pruebas que necesitaba no ha sido lo único que ha puesto de los nervios a la de Cádiz. La influencer viene un poco disgustada por cómo se ha sentido tratada en el hospital y no duda en dar su opinión sobre lo ocurrido. Está claro que la influencer no está pasando por su mejor momento a pesar de la ilusión que tiene por poderle ver la cara a su pequeña Mía. ¡La espera se le está haciendo eterna! ¿Qué ha pasado para que se encuentre así? ¡Descúbrelo en el siguiente vídeo!