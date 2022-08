Lucía Sánchez confiesa la dura situación que está atravesando: “Me estoy sintiendo muy sola”

Lucía Sánchez no puede más. Después de hablar de sus preocupaciones tras los resultados de sus pruebas de azúcar, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sincerado para contar cómo se siente. Pese a que Lucía está muy emocionada por la inminente llegada de Mía a su vida, la influencer no está atravesando su mejor momento. La de Cádiz confiesa que se siente muy sola en el embarazo y que es un proceso que no está siendo nada fácil para ella. Lucía cuenta todos los detalles de sus sentimientos en esta etapa e incluso trata de no romperse al pensar en todas las complicaciones que está teniendo. ¿Por qué Lucía no se siente respaldada como debería? ¡No te lo pierdas!