Lucía Sánchez nos abre las puertas de la casa en la que va a vivir con Mía y agradece a sus seguidores: “Hay gente que me escribe más que algunos allegados”

¡Lucía Sánchez no ha podido esperar para grabar este vídeo! Después de confesar la dura situación que está atravesando, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ nos abre las puertas de su nueva casa. Aunque todavía no tiene todos los detalles acabados, la influencer no se ha podido resistir a enseñarnos cada esquina del que va a ser su hogar junto a su pequeña Mía. Desde su habitación para los trastos hasta lo que guarda en su nevera, Lucía no se deja un rincón de su casa por mostrar. En exclusiva para mtmad, la influencer nos enseña la habitación de Mía, la joya de la casa. ¡Y también su nuevo fondo para los vídeos! Lucía está más animada que la semana pasada, pero confiesa cuál es su mayor miedo de la nueva etapa que va a vivir y desvela qué es lo que menos le gusta de su nuevo hogar.