Así ha sido el bautizo de la hija de Lucía e Isaac: la llegada de Mía en descapotable, percances con el vestido y un gran susto

La espera se ha hecho eterna para la influencer y, al fin, ha celebrado la gran fiesta en honor a su pequeña. ¡La protagonista del evento ha hecho su aparición en su propio descapotable! Como bien había prometido Lucía, en el bautizo de su hija no falta de nada. La gaditana nos cuela en la celebración y, como si de un banquete de boda se tratase, no podía faltar una buena tabla de quesos, cortador de jamón o langostinos. Sin embargo, los dramas no pueden faltar y un accidente inesperado con su vestido hizo que sus planes se torcieran. Lucía cuenta exactamente qué pasó y cuánto ha pagado finalmente por su vestido.