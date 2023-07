Lucía Sánchez anuncia la decisión que ha tomado para volver a ser madre: "Me quiero inseminar y tener un hijo soltera"

Lucía siempre ha tenido en mente que su hija y su futuro hermano no se lleven mucho tiempo de diferencia, por lo que ha confesado sus planes de darle un hermano a Mía dentro de poco, para poder criarlos a la vez. Hace tan solo nueve meses, Lucía daba la bienvenida al mundo a Mía y, aunque no le ha resultado una tarea fácil, la influencer quiere cumplir con su deseo de tener otro bebé. La andaluza asegura que no piensa volver a aguantar todo lo que ha vivido con el padre de su hija y comunica la drástica decisión que ha tomado sobre su próxima maternidad. ¿Veremos a Lucía dentro de poco embarazada?