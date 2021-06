En el capítulo de 'Pijama Party' de hoy toca confesarse como nunca antes. Las chicas ya han cogido confianza y no hay ningún secreto que no vaya a salir a la luz. Después de que Marta Peñate destapara la verdadera cara de Mayka, Zoe ha sacado su vena cotilla y les ha propuesto un juego a sus compañeras. Sin pelos en la lengua, la extronista de 'MyHyV' les ha preguntado a las chicas por su cambio físico. Algo que Estela Grande, Sandra Pica y Mayka Rivera no han dudado en responder, aclarando todas las dudas a su amiga y desvelando delante de la cámara todas y cada una de las operaciones estéticas y retoques que se han realizado. Pero la cosa no ha quedado ahí. Zoe ha querido saber más y no ha dudado en sacar a relucir el nombre de Carla Barber delante de Estela, a quién no ha dudado en pedirle su opinión sobre el asombroso antes y después de la novia de Diego Matamoros.