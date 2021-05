Hoy en 'Pijama Party' tenemos un capítulo de lo más hot. Después de que se desatara una auténtica guerra entre ellas, las chicas se enfrentan a las preguntas de su vida íntima más comprometidas. Mayka Rivera ha roto el hielo, sincerándose como nunca sobre Tony Spina. La participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado su mala experiencia con el italiano, asegurando que no se sentía satisfecha. Unas palabras que no han sentado nada bien a Marta Peñate, que no ha dudado salir en defensa de su novio y estallar contra la que fuera su compañera de reality.